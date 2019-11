MOSQUEE ‘’IBAD ERRAHMANE’’ A MOSTAGANEM : Des conférences à l'occasion du Mawlid Nabawi

A l’ occasion du Mawlid Nabawi qui sera célébré le samedi 09 novembre, des conférences religieuses intitulées « Majamiss Eddikr » portant sur la dimension intérieure et spirituelle du Prophète Mohamed que le salut soit sur lui ". ont débuté récemment au niveau de la mosquée « Ibad Errahmane » , située dans le quartier de Berrais. En effet, cet événement a été marqué par el Dhikr, les prières et la récitation du Coran en chorale par les imams et les Taleb en présence des invités venus de plusieurs régions pour y assister dans une ambiance mystique, pieuse et spirituelle, marquée par un nombre important de fidèles. Les imams sont intervenus tour à tour sur la vie du prophète que le salut soit sur lui, lesquels, ils ont rappelé les valeurs de l’Islam à travers le parcours du Prophète Mohamed QSSSL. En plus de faire ressusciter l’esprit et les valeurs millénaires défendues au cours des âges par les penseurs, cheikhs et savants pour la préservation de l’identité de la personnalité du peuple algérien. Ces conférences se poursuivent toujours à l’attention des citoyens. Notons que des compétitions de récitation du Saint Coran seront organisées au niveau de plusieurs mosquées de la wilaya de Mostaganem à travers un programme spécial mis en place pour les apprenants doués sur les techniques de récitation du Coran.