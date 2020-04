MOSQUEE ÉMIR ABDELKADER D'EL BARKI (ORAN) : Dons de sang au profit des enfants cancéreux d'El-Hassi

Le conseil «Souboul El Kheirat» relevant de la direction des affaires religieuses et wakfs d'Oran a organisé, dernièrement ,une campagne de don du sang au profit des enfants cancéreux de l’établissement hospitalier spécialisé en oncologie «Emir Abdelkader» situé au quartier «El Hassi» à l'ouest d'Oran. Cette opération co-organisée avec la direction de la santé et de la population au niveau de la mosquée «Emir Abdelkader» de hai El Barki a connu une affluence des donneurs de différents âges et a permis la collecte de 100 poches de sang tous rhésus, a indiqué le président du conseil, cheikh Bahri Bachir. Cette action a été précédée par une campagne de sensibilisation sur le site électronique de la direction des affaires religieuses et wakfs , appelant les donneurs à combler un besoin de sang dans cet hôpital, tout en leur assurant toutes les conditions de prévention au cours de cette opération, a-t-on fait savoir. La direction des affaires religieuses a organisé, depuis une semaine, une campagne de don du sang similaire à la mosquée «Er-Redouane» de hai Es-seddikia au profit des patients du CHU d'Oran, permettant la collecte de 45 poches. Le conseil «Souboul El Kheirat» continu, depuis l'instauration du confinement partiel, à fournir des repas chauds au profit du personnel médical qui veille sur le traitement des personnes infectées par le coronavirus à l’établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er novembre» d'Oran, à raison de 350 repas par jour, selon la même source. En outre, 70 repas par jour sont également réservés aux sans abri du centre d'accueil de hai «Mohieddine» (ex-Eckmühl) et 25 repas par jour pour les étudiants africains à l'Institut météorologique et de formation et de recherches d'Oran.