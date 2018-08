MOSQUÉE DE RECHAIGA (TIARET) : Bagarre générale et agression de l’imam

La mosquée "Abou-Bakr-Essedik" située dans la commune de Rechaiga, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d’un mouvement de panique, jamais vu auparavant où des fidèles se sont scindés en 2 groupes, l’un du côté de l’imam en le soutenant dans ses prises de positions et l’autre groupe soutenant le mis en cause et le principal accusé qui n’est pas à sa première. En effet, l’un des fidèles a empêché un autre de faire l’appel à la prière du Maghreb, avançant que c’est un bénévole et qui n’est pas nommé ni apte à le faire tout en sollicitant l’imam à usurper une double fonction, celle de Muezzin. Cependant, l’imam a refusé et aurait déclaré que ce fidèle avait une autorisation dûment signée par les services de la direction des wakfs et des affaires religieuses. Cette réponse de l’imam n’a pas été du goût de certains qui s’en ont pris à l’imam, qui à plusieurs occasions a fait appel à la raison et à la sagesse. Cependant, la situation a pris d’autres tournures et les altercations et les échanges d’accusations ont pris le dessus pour aboutir à une bagarre générale entre deux groupes, en dépit des appels à la raison de la majorité des fidèles et le pire a été épargné suite à la vigilante intervention des services de la gendarmerie qui ont apaisé les esprits. Et ce jour, le mis en cause a attendu l’imam à la sortie de son domicile et l’a violemment agressé. Tout à noter que ce mis en cause a déjà un antécédent similaire avec un autre imam. L’imam B.A, âgé de près de 35 ans et père d’enfants a déposé une plainte bien appuyée par un certificat médical dûment signé par le médecin-légiste avec une incapacité de plusieurs jours, ajoute notre source qui indique que la direction des affaires religieuses s’est constituée partie civile.