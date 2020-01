MOSQUEE DE PARIS : Le nouveau recteur reçu par le président de la République

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, à Alger, le nouveau recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz. «Dans le cadre des relations traditionnelles qui existent entre l'Algérie et la Grande mosquée de Paris, le Président Tebboune m'a invité à lui rendre visite, ici à Alger. Il m'a tout d'abord félicité pour mon élection comme recteur de la Grande mosquée de Paris, et m'a exprimé ses souhaits pour ma mission et pour que je réussisse dans cette noble institution», a déclaré M. Hafiz, à l'issue de l'audience. Il a souligné que le Président Tebboune lui a «réaffirmé tout l'intérêt qu'il porte à la communauté musulmane en France, et en particulier à la communauté algérienne», ajoutant que le chef de l'État lui a demandé à ce que la Grande mosquée de Paris et l'ensemble des lieux de culte assimilés à cette institution religieuse «mettent en œuvre l'ensemble des conditions pour que les musulmans, quelle que soit leur nationalité, soient accueillis dans les meilleures conditions pour exercer de manière décente leur culte». Le nouveau recteur de la Grande mosquée de Paris a indiqué, en outre, que le président de la République lui a assuré de la disponibilité du gouvernement algérien à «assister la mosquée dans ses grands chantiers, notamment dans le domaine de la formation». Il a ajouté que le Président Tebboune a fait part de sa «préoccupation» quant à la montée des actes antimusulmans en France et lui a demandé de prendre «toutes les dispositions» pour lutter contre ce fléau.