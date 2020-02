MOSQUEE "ABOU BAKR ESSADDIK" (MOSTAGANEM) : L’ex-imam refuse de quitter le logement de fonction

La mosquée "Abou Bakr Esseddik" du vieux quartier "Hamou Boutlilis" (ex Beymouth) vit ces derniers temps, une situation délicate où l'ex-imam n'est pas du tout d'accord d'être délogé pour laisser place à un nouveau venu, officiellement désigné. A cause de cette affaire, il se prête dans la cité et en ville, beaucoup de questionnements sur cette anarchie qui s'est instaurée depuis quelques jours, dans ce lieu de culte habituellement calme. Dans les faits, toujours selon les fidèles de la mosquée Abou Bakr Essedik de Beymouth (Cochon-ville), celle-ci se trouve, du coup, officiée par 03 imams. Ainsi, pour le Maghreb et la Ichah c'est le nouveau imam fraichement désigné qui les assure ; pour la prière de Fdjr, c'est un bénévole parmi les fidèles qui l'assure et, pour la prière du Dho'hr et celle du A'sr , c'est le Mou'Adhenn qui les accomplit. Voilà la distribution des rôles ! Selon les fidèles du quartier en question qui ont un œil sur ce qui se passe, non seulement l'ex imam refuse de quitter le logement de fonction mais encore, se permet de ne pas se présenter pour la prière du Fajr. Selon des indiscrétions révélées, la direction des affaires religieuses de la wilaya de Mostaganem a été informée de la situation qui prévaut dans cette mosquée par des fidèles qui ont fait part de leurs préoccupations légitimes. En effet, pour les habitués à fréquenter ce lieu pour accomplir leurs prières, la sonnette d'alarme est tirée afin que la direction des affaires religieuses puisse intervenir pour normaliser la situation à la Mosquée "Abou Bakr Essaddik" .