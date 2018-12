Les habitants de la commune Oum Chaml à M’sila, ont chassé la commission ministérielle qui s’est déplacée pour enquêter et pour observer le trou et le puits dans lequel Ayachi Mahdjoubi reste bloqué depuis plus d’une semaine. Les sources affirment que la commission a été empêchée de s’approcher du site, par des habitants de M’sila, en colère. Ils ont quitté sans visiter le site ou observer l’opération de sauvetage.