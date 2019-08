MORT D'UNE PARTURIENTE A HOPITAL DE FRENDA : Un médecin gynécologue et une sage-femme suspendus

C'est le 2ème cas de mort entaché de suspicion, après la mort d'une parturiente et son bébé à l’hôpital "Ibn-Sina" de Frenda, il y a déjà 3 mois, cependant, le cas qui a été fortement médiatisé et qui a suscité la grogne des citoyens de Frenda et aussi a flambé tous les réseaux sociaux, eu égard aux conditions dans lesquelles s'est produit ce décès ou l’enquête a révélé une grande négligence. En effet, une parturiente, âgée de 38 ans, déjà mère de 4 enfants a été admise pour accouchement à césarienne au niveau du bloc d'accouchement relevant du service de la maternité dépendant de l’hôpital de Frenda, apprend-on auprès de sources bien informées qui ajoutent que la parturiente a accouché d'un bébé qui se trouve en bonne santé. Cependant, une négligence médicale, illustrée par une hémorragie interne, a été derrière le décès de cette parturiente qui a été délaissée et n'a pas fait l’objet de bonne attention de la part du staff médical .A ce titre, l'on apprend que le médecin gynécologue et une sage femme ont été suspendus et les faits ne se sont pas arrêtés à ce point mais ont pris des proportions alarmantes reflétées par un grand sit-in observé par les citoyens de Frenda, devant l’entrée du dit hôpital, contestant les prestations de cet établissement public et revendiquant le départ de certains responsables. Nous y reviendrons.