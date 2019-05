MORDUE PAR UN RAT ET PRISE EN CHARGE EN MILIEU HOSPITALIER : Ritedj en France pour une transplantation du nez

C’est grâce à l’intervention si précieuse du wali de Mostaganem, M.Rabehi Mohamed Abdenour, que cette mesure vient d’être prise. Ritedj sera totalement prise en charge par l’Etat algérien qui financera son hospitalisation et la transplantation de son nez artificiel. Elle aura à subir en France des consultations médicales au sein d’un établissement hospitalier spécialisé en greffe du nez. Après ces dernières, les chirurgiens et autres spécialistes décideront de la date de l’intervention chirurgicale qui demeure l’une des plus délicates opérations chirurgicales. Rappelons que Ritedj a été défigurée par une morsure de rat qui a causé la perte de son nez, qu’elle a entièrement prise en charge par la wilaya sur instruction du wali, M.Rabehi Mohamed Abdenour qui a assuré sa famille, que tous les soins nécessaires lui seront prodigués. Le bébé a été victime d’une morsure par un rat au sein du foyer familial, sis au douar El Amaria, relevant du territoire communal de Kheireddine. Les plaies occasionnées par la morsure, lui ont déchiquetées littérairement le nez. C’est à la suite de la projection d’une vidéo sur les réseaux sociaux, et sur une chaine privée de télévision que le chef de l’exécutif a instruit une commission composée du directeur de la santé, de la directrice de l’action sociale, du chef de daïra et de l’attaché de communication de l’office du wali de se rendre auprès du domicile de la blessée en date du mercredi 27 Février 2019. Notons également à ce sujet, que le bébé Ritedj a été consultée par un médecin spécialiste en ORL depuis sa morsure, qu’une équipe médicale a été chargée de la suivre sur le plan médical et lui prodiguer tous les soins et le traitement nécessaires pour assurer la cicatrisation de ses plaies dans un premier temps.