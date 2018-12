MONTAGE VEHICULES LOURDS : Des bus et camions Hyundai bientôt en Algérie

Un accord de joint-venture, portant production de camions et bus de la marque Hyundai a été signé, entre le groupe algérien, Global groupe, et le géant sud-coréen, Hyundai Motors campany. L’accord a été signé, à l’hôtel El-Aurassi à Alger, en marge de la visite, du Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon en Algérie, lequel a présidé la 5ème session du Forum d’affaires des deux pays. L’accord entre le groupe algérien Global group Algérie et le sud-coréen Hyundai, l’un des plus importants ayant caractérisé cette visite, permettra la production de bus et de camions de marque Hyundai à partir de l’usine de Global group, implantée à Batna. Cette dernière s’étale sur une superficie de 80 Ha. Ce projet entre les deux parties est d’autant plus opportun qu’il créera une dynamique économique en matière de fabrication de camions et d’autobus en Algérie. Les parties prenantes considèrent l’accord, porteur non seulement sur le marché algérien, mais également par rapport à l’exportation de camions et d’autobus de Hyundai Motors à l’étranger, en particulier, vers le marché africain.