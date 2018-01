MONTAGE DE VEHICULES : Ouyahia recule

En effet, le gouvernement Ouyahia est contraint d’ajourner la mise en application de la nouvelle décision prise dans le secteur de l’automobile concernant le montage automobile. La liste établie par Ahmed Ouyahia qui a suscité beaucoup d’interrogations et de controverse parmi les investisseurs a également a fait réagir le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi Yousfi, qui qui s'est opposé à la liste des marques automobiles autorisées à produire en Algérie, établie par le premier ministre. Ce report devrait revoir les dossiers, surtout ceux écartés à l’image de la marque automobile KIA, qui s’est vue éjectée de la liste. Ainsi, le chef de l’exécutif a décidé du « report » de l’application de cette mesure que certains qualifient de « désaveu » au sujet des critères de sélection des cinq marques retenus et de celles qui sont éliminées. Ceci révèle pourquoi l’application de cette liste a été différée pour “réexaminer tous les dossiers” des investisseurs.