MONTAGE DE VEHICULES : Kia annonce la fermeture de son usine de Batna

En effet, dans son communiqué, la direction de l’entreprise évoque « la dégradation du climat », suite aux mesures prises “d’appliquer un temps de travail partiel, comme le permet l’article 6 du Décret exécutif 09-94 autorisant les entreprises à prendre ce type d’initiative”. Une mesure que la Direction générale considère comme “ultime solution pour sauvegarder les emplois au sein de l’unité de Batna en attendant une amélioration de la situation”. Sauf que cette mesure, explique le communiqué, ” n’a pas été de goût de certains qui font passer les intérêts personnels au détriment de ceux de l’ensemble des travailleurs” On parle en l’occurrence de demandes jugées “irréelles et ne répondant à aucun texte juridique tout en ignorant la situation difficile que vit l’entreprise” ajoute le communiqué qui justifie la décision de fermeture temporaire par “la montée au créneau des contestataires » Pour rappel, l’usine Gloviz/Kia de Batna appartient à l’homme d’affaire Hassan Arbaoui, PDG de Gloabl group, condamné le 10 décembre dernier par le tribunal de Sidi, M’Hamed à six ans de prison ferme , une peine assortie d’une amende 6 millions de dinars dans le cadre du procès sur le montage des véhicules. Le sort de Gloviz/Kia, qui annonce la fermeture de son usine risque de s'étendre dans les prochains jours à d'autres usines et d'autres d'autres marques, dont les responsables sont aujourd'hui condamnés pour corruption dans le cadre du sulfureux dossier de l'automobile, un des emblèmes de la gabegie "bouteflikienne".