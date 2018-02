MONTAGE AUTOMOBILE: 40 concessionnaires de véhicules retenus

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a validé ce lundi 5 février, une liste modifiée et complétée des concessionnaires autorisés à construire des usines d’assemblage de véhicules en Algérie. Cette nouvelle liste comprend, comme rapporté par plusieurs médias, une quarantaine de concessionnaires. Selon nos informations, 6 concessionnaires de véhicules légers et 34 autres de camions, d’autocars et d’engins de chantiers ont reçu l’aval du Premier ministre, lors du Conseil national de l’investissement (CNI). En outre, le CNI a intégré la sud-coréenne KIA Motors dans la liste des marques autorisées à assembler et/ou produire des véhicules en Algérie. Renault Trucks, du géant suédois AB Volvo a, comme a-t-on rapporté, également été validé.