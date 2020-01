MONOXYDE DE CARBONE : 30 morts depuis début janvier

Trente (30) personnes ont péri et plus de 270 autres ont été sauvées au cours de la première quinzaine du mois de janvier en cours dans des accidents d’intoxication au gaz de monoxyde de carbone (CO). Ces chiffres ont été communiqués par le directeur de l’information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile, le colonel Farouk Achour, cité par l’Agence officielle. « Ces chiffres sont en hausse en dépit des campagnes de sensibilisation lancées par les services de la Protection civile », a précisé le colonel Achour. Selon lui, ces accidents sont dus à la mauvaise installation « des équipements de chauffage par des personnes non qualifiées, outre l’absence d’entretien et le non contrôle des équipements vendus au marché ». Le même responsable a en outre affirmé que les services de la Protection civile poursuivaient leurs efforts et leurs campagnes de sensibilisation, accompagnées de spots publicitaires diffusés sur l’ensemble des médias audiovisuels, en sus de l’utilisation des réseaux sociaux et l’envoi de SMS sur les téléphones portables pour endiguer ce phénomène.