MONETIQUE : Le ministre confirme le remplacement des billets

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a confirmé hier, mardi 13 février, l’intention du gouvernement de remplacer au moins trois types de billets de Dinar algérien. En effet, intervenant ce mardi devant l’APN (Assemblée populaire nationale), le ministre des Finances a confirmé que son département “œuvrera au remplacement des billets de banque de 100 DA, 500 DA et 1000 DA”. Début janvier, plusieurs sources médiatiques avaient révélé que le gouvernement procédera au retrait progressif des billets de banque, à commencer par ceux de 200 et 500 DA, puis 1 000 et 2 000 DA avant fin 2018.