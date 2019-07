MONDE MEDICAL : Organisation du 2ème forum sur l'oncologie

Le deuxième forum international sur l'oncologie organisé à Mostaganem s'est achevé par les recommandations des participants à cette manifestation scientifique. En effet, les participants de ce forum qui s'est tenu pendant deux jours en fin de la semaine passée, ont mis l’accent sur la nécessité d'un accompagnement psychologique du patient et d'un investissement dans la technologie moderne pour soulager les souffrances des personnes infectées par cette maladie afin de leur apporter un réconfort psychologique et de dissiper leur anxiété et leur angoisse. Cette réunion scientifique, à laquelle ont assisté 450 personnes composées d'experts, de spécialistes et de partenaires dans ce domaine, de France, de Canada, de Tunisie, d'Arabie saoudite et d'un certain nombre de participants des universités du territoire national avec la présence d’ un comité du ministère de la Santé. Les participants ont discuté de la stratégie de gestion des centres anticancéreux au niveau national et des développements les plus importants au niveau mondial dans le domaine du sein, des poumons, du nez, des oreilles, du larynx et des glandes, ainsi que l’organisation de plusieurs ateliers. Selon le médecin Benguetat, l’accompagnement psychologique, est l’un des plus gros problèmes du cancer du patient, ajoutant que les médecins souhaitaient que la personne atteinte et la famille acceptent la maladie et ne perdent pas l’espoir de guérison .Il a souligné que la thématique du forum était très importante et portait sur le cancer et sur la manière de mener une chimiothérapie, les symptômes de la maladie et les moyens de traiter les personnes infectées. Notons que les médecins algériens avaient grandement bénéficié des expériences des étrangers grâce aux expériences et aux ateliers organisés dans cette manifestation scientifique qui s’est conclue. Les médecins restent dans ce domaine pour recevoir d'autres découvertes thérapeutiques sur cette maladie maligne. Cette conférence comprenait des axes clés, notamment les implications cyco pathologiques associées au cancer, tels que l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, les émotions négatives et les troubles cognitifs comportementaux et mentaux.