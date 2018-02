MOKRI, PRESIDENT DU MSP : Le peuple appelé ''à faire preuve de maturité’’

Le président du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), Abderrazak Mokri, a appelé depuis Ghardaïa, le peuple algérien à "faire preuve de maturité, de vigilance et prévaloir l’intérêt suprême du pays". Dans une déclaration à l'APS à l'issue d’une rencontre organique avec les cadres locaux du MSP de la wilaya de Ghardaïa, M. Mokri a précisé que "l’Algérie traverse une crise multiforme qui nécessité une mobilisation pour préserver la paix et la stabilité du pays". Le président du MSP a appelé le peuple algérien "à la sagesse et au recours à des comportements civilisés et pacifiques pour revendiquer ses droits" afin de préserver les intérêts suprêmes du pays. "Notre parti a des solutions et l’Algérie a des capacités et des potentialités immenses pour sortir de cette situation, il suffit d’une bonne gouvernance", a-t-il conclu.