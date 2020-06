MOHAND OUSSAÏD APPORTE DES PRECISIONS : Le président Tebboune a gelé sa qualité de membre du CC du FLN

Le ministre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a apporté, lundi, des précisions sur le lien du chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune avec le Parti du Front de libération nationale (FLN). Le Porte-parole de la Présidence de la République a fait savoir que le chef de l’Etat a « gelé sa qualité de membre au Comité central du parti du FLN ». Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est le Président de tous les Algériens et "n’a de lien organique avec aucun parti politique agréé" a déclaré lundi le ministre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Belaïd Mohand Oussaïd. En réponse à une question d’Algérie presse service (APS) sur la relation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec le parti du Front de libération Nationale (FLN), Belaïd Mohand Oussaïd a précisé que "le Président de la République est le Président de tous les Algériens et par conséquent, il n'a de lien organique avec aucun parti politique agréé".Il a rappelé, à ce propos, que "le Président de la République a gelé sa qualité de membre au Comité central du parti du FLN et, comme chacun le sait, il ne s'est pas porté candidat au nom de ce parti à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019". Le Porte-parole de la Présidence de la République a indiqué également que "Abdelaziz Djerad avait démissionné du parti du FLN plusieurs années avant sa désignation en qualité de Premier ministre".