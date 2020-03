Au niveau de douar ‘’Hadaidia’’ dans la commune de ‘’Feraguig’’ deux personnes âgées de 50 et 60 ans ont été tuées à l’aide d’un fusil de chasse, à la suite d’une altercation. L’auteur du crime est toujours en fuite et les causes demeurent ignorées. Les éléments de la Gendarmerie nationale compétents ont ouvert une enquête pour élucider les causes de ce crime, l’auteur en fuite fait l’objet de recherches.