MOHAMMADIA (MASCARA) : Les sages-femmes de l'hôpital "Daho Dahaoui" s'insurgent

Un seul mot d'ordre, dénoncer ce qu'elles considèrent au dessus de leurs moyens physique et surtout mental dans l'exercice de leur fonction face au manque flagrant de sages-femmes, de médecins spécialistes en gynécologie, dans un service aussi sensible que le leur, et aux pressions qu'elles subissent à longueur de journée. Le sit-in intervient justement après avoir frappé à toutes les portes et épuisé tous les recours auprès de la direction de leur hôpital et auprès de celle de la santé et de la population de la wilaya de Mascara, quant à ce qu'elles endurent depuis longtemps, et veulent dénoncer les conditions très difficiles dans lesquelles elles travaillent, en raison non seulement du manque de personnel de cette catégorie, ainsi que de spécialistes et d'infirmières, mais aussi de l'afflux considérable de parturientes qu'enregistre le service, venant tous azimuts, font-elles savoir. Elles lancent donc un appel criard et urgent aux autorités de la wilaya dont le directeur de la santé pour trouver une fois pour toute une solution à un problème qui n'a fait que durer.