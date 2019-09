MOHAMMADIA (MASCARA) : Démantèlement d’une bande de cambrioleurs

Les éléments de la brigade de police Judiciaire relevant de la Sureté de daïra de Mohammadia ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs spécialisés dans les vols de l’intérieur des maisons, avec l’arrestation de cinq individus, dont deux femmes, âgés entre 19 et 42 ans, et ce, suite à une plainte reçue par la brigade, en fin du mois d’août dernier. La victime a déclaré avoir fait l’objet d’un vol de l’intérieur de son domicile de la part d’individus inconnus ayant ciblé une somme d’argent de plus de 200 millions de centimes, ainsi qu’une parure en métal jaune. Les éléments de la Brigade ont ouvert une enquête en vue d’élucider l’affaire. Ils ont réussi, après des investigations sans relâche, à identifier le premier suspect âgé de 19 ans, avec la récupération d’une partie de la somme d’argent volée. La suite de l’enquête a permis d’établir l’implication de quatre autres individus, dont deux femmes. Ces derniers ont été arrêtés. Les procédures d’enquête ont ensuite été accomplies à leur encontre sur les faits qui leur sont reprochés. Une procédure judiciaire a été instruite, en vertu de laquelle les mis en cause ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de deux d’entre eux en détention, alors que les trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.