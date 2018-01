MOHAMMADIA : Arrestation d’une femme trafiquante de psychotropes

Les éléments des brigades de police judiciaire relevant de la Sureté de Daïra de Mohammadia ont réussi à neutraliser une femme spécialisée dans le trafic de psychotropes âgée de 34 ans, avec la saisie d’une quantité de 220 comprimés, et ce, suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade de Police Judiciaire de la sureté de Daïra au sujet de l’activité de la suspecte au niveau de son domicile familial sis au douar Sidi Abdelkader dans la ville de Mohammadia. Les procédures légales ont été accomplies et le domicile en question a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir 22 plaquettes de comprimés de psychotropes de type Rivotril. Les dites substances toxiques ont été saisies et la suspecte a été conduite au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à son encontre, en vertu de laquelle elle a été présentée devant la justice qui l’a placée en détention.