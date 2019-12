MOHAMED CHARFI AFFIRME : La présidentielle du 12 décembre ne sera pas reportée

Selon le président de l'ANIE "certaines voix prétendument démocratiques refusent d'admettre qu'il existe une majorité d'Algériens qui veulent que la présidentielle se tienne à la date prévue" "Le report du vote est hors de propos, car il est incompatible avec ma qualité de président de l'ANIE, le processus électoral est la seule solution à même de permettre aux algériens d'exercer leurs choix pour désigner celui qui va gérer les affaires du pays", ajoute Mohamed Charfi. A propos des heurts qui ont émaillé les meetings de certains candidats, il considère qu'ils sont "en contradiction avec l'esprit de consensus", expliquant à ce propos que "l’arrestation de certains jeunes est la conséquence de l'usage de la violence qui est à l'opposé du caractère pacifique du Hirak". "Comment peut-on se revendiquer de la démocratie et empêcher un citoyen d'écouter un candidat? C'est ça être démocrate?", s'interroge t-il A propos du taux de la participation au vote le jour du scrutin , Charfi, explique qu'"on ne peut rien anticiper" avant d'apporter cette précision de taille au sujet de la position de l'Armée: "Les relais de la Issaba font croire qu'il existe un candidat qui jouit de l'appui de l'Armée et cela dans le but de perturber le processus électoral. L'institution militaire n'a aucun intérêt à soutenir un candidat au détriment d'un autre"