MOHAMADIA (MASCARA) : Un jeune percuté mortellement par un train

Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, est mort, lundi dernier, après avoir été percuté mortellement par le train des voyageurs en provenance d’Alger et se dirigeant vers Oran. La victime a rendu l’âme sur place, et juste après le brutal choc. Sur les lieux, les éléments de la protection civile de Mohamadia ont évacué la dépouille mortelle vers le service de la morgue de l’hôpital de Mohamadia, pour les besoins de l’autopsie médicale. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité pour déterminer les tenants et aboutissants de ce tragique accident qui a couté la vie à un homme à la fleur de l’âge.