MOHAMADIA (MASCARA) : 808 millions de DA pour le dévasement du barrage de Fergoug

Une opération de dragage, de bousillage, avec ouverture d’une piste entamée pour le barrage de Fergoug à Mohamadia, est confiée à une entreprise nationale avec l’ANBT, pour un montant de plus de 808 millions de DA. Ce barrage a déjà connu deux autres opérations du genre sans résultat. La première opération a été confiée en 1989 à une Entreprise Hollandaise avec un objectif, extraire un volume de 6,5 millions de M3, réalisé a 100%. Puis une deuxième opération engagée en 2005, confiée à un groupe d’Entreprises avec l’ANBT qui devaient réalisés un volume de 6 millions de M3, mais qui n’ont réalisées que 2 millions de M3, suite à un premier incident survenu en 2006, dû à une crue qui a touché le barrage de Bouhanifia pour atteindre celui de Fergoug , lequel a endommagé l’ensemble du matériel. Ensuite, un second incident survenu en 2008 suite à une autre crue venant de Bouhanifia pour atteindre Fergoug, celle-ci a fait chaviré la Dragueuse-Suceuse pour l’ensevelir complètement sous les eaux où elle est demeurée plus d’une année privant les fellahs de l’irrigation de la plaine de Habra, jusqu’à ce que les autorités de la Wilaya interviennent pour résilier le contrat et autoriser l’irrigation. Les hydrauliciens disent que pour ce Barrage, il faut une étude Technico-financière et au lieu de faire le dévasement qui est un système ancien, il faut penser à rehausser le niveau du barrage qui va sans aucun doute faire gagner à la région entre 60 à 70 millions de M3, sur le plan financier, il y aura des dépenses amoindries pour le déplacement de quelques kilomètres de chemin de fer et un tronçon routier. En plus 6 millions de M3 de vase risque de couvrir tous les espaces existants dans les environs du barrage et même ailleurs, c’est un volume très important qui nécessite de grandes superficies.