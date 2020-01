MODERNISATION DU CADASTRE DE LA WILAYA D'ORAN : Vers l'ouverture de deux annexes à Arzew et Bethioua

Ces annexes sont dotées de tous les moyens humains et matériels avec délégation de signature du chef de l’annexe pour alléger la pression exercée au quotidien sur la direction de la wilaya qui gère les milliers de dossiers lourds du passif et qui étaient stagnés en souffrance, selon la déclaration des citoyens que nous avons rencontrés sur les lieux de la direction de la wilaya d'Oran, nous ont déclaré que depuis l'installation de l'actuel directeur Mr Hamza, il y a à peine 18 mois, muté à partir de la direction du cadastre de la wilaya de Mostaganem, ce dernier qui est mieux expérimenté avec ses 23 années de service, ne ménage aucun effort pour la réussite totale et la facilitation des procédures de délivrance des documents d'archives, des mises à jour, mais surtout le traitement des dossiers lourds des situations perplexes qui nécessitent un traitement spécial, voire la vérification de 10 à 15 dossiers pour pouvoir arriver à la phase finale. Sur ce registre et afin de faciliter la tâche au citoyen, aux notaires et géomètres, deux guichets ont été ouverts au niveau de la direction de la wilaya d'Oran, dont un guichet unique pour les professionnels notaires et géomètres et le second pour les citoyens. Mieux encore et pour la première fois, depuis la création du cadastre aucun des cadres et responsables n'a pensé à prendre en charge les dossiers des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer pour le traitement et la vérification de leurs dossiers. Le directeur de wilaya d'Oran a procédé à l'installation d'un bureau spécial pour accompagner les membres de cette frange de la société des handicapés pour leur faciliter les différents déplacements. Il les a toujours bien reçu dans son bureau qui est toujours ouvert pour accueillir et orienter les citoyens afin de rapprocher l’administration du cadastre aux citoyens et éliminer les déplacements de ces usagers vers les structures locales du cadastre pour améliorer l’image du cadastre algérien, avec notamment une bonne organisation des services qui gèrent ces milliers de dossiers de demande d'extrait de plan, de documents d’archives, mais aussi un espace dédié aux professionnels (Domaine et Notaires) Retrait de PR4 BIS. Par ailleurs, l'on nous informe du lancement de l’e-cadastre permettant le retrait via internet des documents cadastraux, prévu pour cette nouvelle année, du fait que l’opération de numérisation des documents fonciers est achevée à 100% et le lancement de l’e-cadastre est prévu pour l’année 2020, nous a indiqué un professionnel. Plus de 15,5 millions d'hectares en zones rurales, environ 297.000 ha en zones urbaines, en plus de 213 000 millions d'hectares en zones steppiques et sahariennes, sont couverts par les services du cadastre en Algérie, sachant bien que l'agence nationale du cadastre, par abréviation (ANC) est un établissement public à caractère administratif créé par décret exécutif n°89-234 du 19 décembre 1989. La direction de la wilaya du cadastre est chargée de veiller à l'exécution du programme de production planifié, suivre et inspecter régulièrement les travaux des ses services et des annexes par des contrôles rigoureux.