MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION CONSULAIRE : Vers l’introduction d’un visa électronique ‘’eVisa’’

L’Algérie, qui souhaite mener une politique étrangère dynamique et proactive, mettra prochainement en place un eVisa. le Premier Ministre , Abdelaziz Djerad, a présenté, mardi 11 février 2020, devant l’Assemblée populaire nationale, le plan d’action de son gouvernement qui annonce une refonte et un désir de promouvoir le secteur touristique avec “pour objectif de mettre en œuvre un “Plan destination Algérie” qui s’appuiera principalement sur le soutien de l’action des agences de voyages, d’une part, ainsi que la facilitation des procédures visas, au profit des touristes étrangers, d’autre part”. A cet effet, les autorités algériennes moderniseront l’administration consulaire en introduisant le numérique ainsi que l’administration électronique et relèvent donc “l’importance d’une refonte des procédures de délivrance de visas, notamment au profit des hommes d’affaires et des touristes, l’objectif étant de parvenir à mettre en place un système de visa électronique (e-visa)”. Il y a fort à parier qu’une telle innovation plaira aux voyageurs qui souhaitent découvrir l’Algérie, le plus grand d’Afrique aux atouts touristiques indéniables, et que le régime actuel des visas, considéré comme l’un des plus complexe devenant un obstacle au développement du secteur dans le pays, se simplifie pour les touristes et les voyageurs d’affaires, comme annoncé depuis de nombreuses années.