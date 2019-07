MOAD BOUCHARAB DEMISSIONNE DE SON POSTE DE PRESIDENT DE L’APN : Un autre ‘’B’’ se résigne à partir

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Moad Bouchareb, a finalement présenté hier mardi sa démission au Bureau de l'Assemblée, a indiqué un communiqué de cette institution parlementaire.Un collectif de présidents à l'Assemblée populaire nationale (APN) avait appelé M. Mouad Bouchareb, président de l'APN, à "déposer sa démission immédiatement" de la présidence de la chambre basse du Parlement avant la clôture de la session parlementaire prévue hier mardi. « En considération des développements que connait l'APN ayant mené à l'impasse et à l'interruption définitive du fonctionnement de l'Assemblée et de toutes ses structures, et compte tenu des revendications populaires aspirant à la réalisation de la transition démocratique et ce qu'elle requiert comme lois servant l'intérêt du peuple et de la patrie, ainsi que de l'urgence de mettre fin à la crise politique que vit le pays, en réponse aux revendications du Hirak populaire et du collectif des présidents à l'APN, nous appelons M. Bouchareb à faire preuve de sagesse en déposant sa démission immédiatement de la présidence de l'Assemblée », avait indiqué un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion du collectif, lundi au siège de l'APN. Ce dernier avait été signé par sept (07) présidents de groupes parlementaires, cinq (05) vice-présidents de l'APN et six (06) présidents de commissions permanentes. Des députés de l'APN ont empêché, dans la journée de lundi, la tenue d'une séance plénière consacrée au vote du rapport de la Commission des affaires juridiques concernant la validation de la qualité de membre des nouveaux députés, en fermant l'accès à la salle devant abriter cette séance. La majorité des députés appartiennent au groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) et ceux de l'opposition, ont exprimé leur soutien au « gel des travaux de la chambre basse du parlement, jusqu'au départ du président actuel, Mouad Bouchareb ». Des membres du Bureau de l'APN et des présidents des groupes parlementaires avaient appelé M. Bouchareb à démissionner « immédiatement » et décidé dans le même temps à retirer leur confiance au président de la chambre basse du parlement, au vu des récents développements que connaît l'APN et aux fins de préserver « la stabilité » de l'institution législative et du pays. Pour rappel, Moad Bouchareb a été installé de force à la présidence de l’APN à l’issue d’une manœuvre politique maladroite après avoir destitué le président de l’APN élu Said Bouhadja.