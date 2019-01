MINISTRE TAYEB ZITOUNI : Fini, la reconnaissance de moudjahid

"Ce dossier est définitivement clos et ce, depuis la conférence de l'ONM en 2002. Les commissions de reconnaissance ont été dissoutes", a déclaré le ministre, en réponse à une question de journalistes au cours d'un point de presse animé en marge d'un séminaire sur le thème : "Le rôle de la région de Bouira dans la Guerre de libération nationale 1954-1962)". Le dossier de reconnaissance des statuts de moudjahid et de chahid a été clos en 2002, suite aux recommandations de la 9ème conférence de l'ONM, seule instance habilitée à se prononcer sur les dossiers, et en vertu desquelles toutes les commissions de reconnaissance avaient été dissoutes. Aussi, le ministre est revenu sur la question des ossements de chouhada restés sur les lieux de bataille, réaffirmant sa volonté d'œuvrer avec leurs familles "en vue des les récupérer en coordination avec les services compétents locaux afin de les enterrer dans les cimetières de martyrs de la wilaya", qui, a-t-il rappelé, "compte 66 cimetières". M. Zitouni a honoré lors de cette occasion les veuves de chouhada, dont celle du martyr Gharbi Bahia Guemraoui de Bouira. "La wilaya de Bouira a donné des hommes et des femmes courageux, des héros qui ont marqué l'histoire de la Révolution en lettre d'or. Cette région demeure un symbole de la résistance et de la Révolution grâce à son passé et à son importante contribution à la Guerre de libération", a souligné le ministre, dans son allocution d'ouverture. Un exposé sur la réhabilitation de la place des martyrs du centre-ville, pour un montant de plus de 120 millions de dinars, a été aussi présenté à M. Zitouni.