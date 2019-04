MINISTRE DU TRAVAIL : Trois nouveaux syndicats obtiennent leurs récépissés

Trois nouveaux syndicats activant dans les secteurs de l’Education, de la Solidarité, du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH) ont reçu, mardi au siège du ministère du Travail, leurs récépissés d’enregistrement. Il s’agit d’un syndicat national autonome des enseignants du Moyen, d’un syndicat national autonome des travailleurs du secteur de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, et d’une union nationale du patronat et entrepreneurs du secteur du BTPH, et ce dans le cadre de l’actualisation des dossiers relatifs à la constitution de syndicats de travailleurs et d’employeurs déposés auprès du ministère.