MINISTRE DU TRAVAIL : 1.000 milliards de DA accordés aux micro-entreprises

Plus de mille (1.000) milliards de DA de microcrédits ont été accordés par les banques publiques aux micro-entreprises depuis la mise en place des dispositifs de soutien de l’emploi des jeunes jusqu'à septembre 2017, a indiqué à Alger le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali. Sur l’ensemble de ces crédits bancaires, plus de 800 milliards de DA (mds DA) ont été octroyés par les banques à 370.000 micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de soutien de l'emploi des jeunes (ANSEJ), a précisé le ministre lors d’un atelier sur la microfinance, organisé par l’Association des banques et établissements financiers (ABEF) dans le cadre des ateliers Expofinances 2017, en marge de la Foire de la production algérienne. En outre, 141.000 micro-entreprises, créées dans le cadre du dispositif de la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), ont bénéficié d’un montant global de 322 mds DA de microcrédits bancaires. Ces financements, qui ont ainsi profité à plus de 500.000 bénéficiaires, ont permis la création, depuis leur lancement jusqu'à fin septembre 2017, de plus de 1,2 million d’emplois et ce, uniquement pour la phase du début d’activité. Pour ce qui est de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), elle a permis, à ce jour, l’octroi de 800.000 financements composés de 600.000 financements directs et de 200.000 financements triangulaires (ANGEM-banque-promoteur), a fait savoir son directeur des études et des systèmes d’information. Dans le cadre de ces trois dispositifs, le financement bancaire peut atteindre 70% du coût du micro-projet, auxquels d'ajoutent 29% au titre de l’aide de l’Etat alors que l’apport exigé du détenteur du projet n’excède pas 1%. Rappelant les différentes améliorations et facilitations introduites dans ces dispositifs durant ces dernières années jusqu'à la dernière mesure portant sur le rééchelonnement des crédits détenus par ces promoteurs avec l’effacement des intérêts ainsi que les pénalités de retard, M. Zemali à mis l’accent sur le rôle de la micro-finance dans le développement local.