MINISTRE DU TOURISME : Bientôt une commission pour la protection de l’artisanat

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Abdelkader Benmessaoud, a annoncé jeudi dernier à Oran, la création prochaine d'une commission interministérielle pour la protection de l’artisanat, notamment par l'élaboration d'une liste de produits de l'artisanat contrefaits. Annonçant des mesures urgentes pour lutter contre la contrefaçon touchant les produits de l'artisanat algérien et qui nuit à l'économie nationale et à l'artisanat et le tourisme en général, le ministre a indiqué que cette commission sera représentée par le ministère du tourisme et de l'artisanat, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales, ainsi que la direction générale des douanes. Le ministre s'exprimait en marge de sa visite d'inspection à une exposition de produits de l'artisanat organisée au centre de l'artisanat de Haï Sabah (Oran est), durant laquelle les artisans lui ont fait part de leurs préoccupations, notamment concernant le problème des produits algériens contrefaits, ainsi que d'autres problèmes en relation avec les difficultés de commercialisation de leurs produits.