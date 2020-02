MINISTRE DE LA SANTE : Aucun cas de coronavirus en Algérie

Le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid a rassuré, ce samedi 15 février qu’ « aucun cas de Coronavirus n’a été enregistré pour le moment en Algérie ». A propos, des Algériens rapatriés dernièrement de Wuhan en Chine et qui sont hébergés actuellement à l’hôtel Raïs (Ain Taya), le ministre affirme, que « ces derniers devront le quitter demain ». En effet, « A ce jour, il n’y a aucun cas suspect ou confirmé en Algérie», ont précisé ces services, sans doute pour mettre fin aux rumeurs et aux informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux. Notamment après la rumeur, à Oran, qu’un ressortissant koweitien en provenance de Chine présentait des symptômes de contamination. Pour rappel, la cellule d’information du Centre hospitalo-universitaire de la ville (CHUO) a indiqué que ce Koweitien de 32 ans n’est pas atteint. Cette personne, ajoute la même source, a été gardée en observation pendant trois jours. Elle a quitté l’établissement hospitalier après avoir subi des analyses, qui ont révélé qu’elle a contracté une grippe saisonnière, dont les symptômes sont similaires à ceux du Coronavirus, et reçu les soins nécessaires.» de cette pneumonie virale, apparue dans la ville de Wuhan dans la province