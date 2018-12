MINISTRE DE L’HABITAT A MOSTAGANEM : Distribution de 862 logements

En effet, la visite a été entamée par un exposé général sur l’avancement des projets relevant du secteur où des fiches techniques détaillantes sur les différentes formules de logements ont été présentées par la directrice du logement et le directeur de l’OPGI au niveau de la wilaya, elle a été suivie par l’intervention du ministre qui a salué les progrès des projets, à savoir l’achèvement des différentes formules et la réhabilitation des vieilles bâtisses qui s’inscrit dans le programme du développement de la ville, tout en insistant sur le respect des normes et la qualité dans la réalisation des projets. Par la suite, le ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, M.Abdelwahid Temmar s’est rendu en compagnie du wali de la wilaya M .Abdenour Rebhi et des autorités locales au quartier ‘’Belvédère’’, situé au chef lieu de la wilaya pour déposer la première pierre et donner le coup d’envoi de la réalisation de 1500 logements de types LPA. A la Salamandre, le ministre Temmar a inspecté le projet de la réhabilitation en matière d’urbanisme, au niveau de la cité des 1700 logements, et a été si satisfait des travaux réalisés au niveau de cette cité. Toujours en marge de cette visite, le ministre s’est rendu dans la commune de Stidia où il a inspecté le projet des 40 logements s’inscrivant dans la formule de l’habitat rural groupé, et où il a également procédé au lancement du projet en question au niveau de la localité de Dradeb. Au niveau du siège de la wilaya, M. Temmar a présidé en compagnie du wali de la wilaya et des autorités locales à la cérémonie de distribution de 862 logements de différentes formules à savoir 190 logements sociaux, 136 logements ADDL et 500 aides pour l’habitat rural au profit de leurs bénéficiaires. La visite a été clôturée par un point de presse au niveau de la résidence du wali, où le ministre a animé une conférence de presse dans laquelle, il a précisé que "les autres programmes comme le promotionnel aidé LPA, les logements sociaux locatifs et d’autre formules sont en cours de réalisation, saluant par cette initiative les efforts du Président de la République M Abdelaziz Bouteflika dans sa stratégie dans le secteur de l’habitat tout en confirmant que les opérations de distribution sont programmées jusqu’à la fin de l’année en cours". A noter que M. Abdelwahid Temmar et dans un geste humanitaire, a fait un don de 100 millions de dinars au profit des malades cancéreux.