MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES MINES : Exploitation des mines de Ghar Djebilat en mars 2021

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamad Arkab, a écarté l’existence de dangers lors de l’exploration ou de l’exploitation du lithium, soulignant que « des normes internationales de préservation de l’environnement seront adoptées dans les opérations d’exploration et d’exploitation dans les champs et les mines ». En effet, il a indiqué que «tous les procédés d’extraction de minerais ont des mesures strictes de préservation de l’environnement, et il y a une étude que nous menons avec le ministère de l’Environnement pour garantir la sécurité de tous les matériaux que nous utilisons dans le cadre de l’exploitation minière, et que cela préserve l’environnement et les humains», a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à la radio nationale. Dans sa nouvelle stratégie, le ministère des Mines a indiqué que son département adopté « le principe de coordination avec des secteurs vitaux tels que le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique », puisqu’un accord-cadre a été signé à cet égard, selon lui, ses propos, afin d’accompagner les chercheurs algériens dans toutes les étapes de recherche, d’exploration, d’exploitation, ainsi que de production ». S’agissant de l’exploitation des mines de Ghar Djebilat et Oued Amizour, le ministre a affirmé que « le processus en était à sa dernière étape, relative à la préparation du cahier des charges. Arkab a dévoilé que « le stock de fer de la localité est évalué à 3 milliards de tonnes » en ajoutant « que nous travaillons à exploiter directement 1,6 milliard de tonnes ». Il a annoncé l’entame du projet en mars 2021 ».