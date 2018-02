MINISTRE BENGHEBRIT: La suspension de la scolarité porte préjudice au principe d’équité

La suspension quasi régulière de la scolarité "porte préjudice au principe d’équité et génère des inégalités" entre les apprenants, a souligné, à Tizi-Ouzou, la ministre de l’Education nationale Nouria Benghebrit. Cette dernière, en visite de travail de deux jours à Tizi-Ouzou, a indiqué devant les cadres locaux de son secteur que les perturbations continues et régulières de la scolarité des élèves, "quelque soit la légitimité ou les raisons invoquées, portent atteinte au principe d’égalité des chances que l’Etat garantit en mobilisant les ressources humaines, matérielles et infrastructurelles nécessaires, en plus des actions d’appui à la scolarité." "Ces grèves portent préjudice au principe d’équité entre élèves et qui est l’un des fondements de notre système scolaire", a estimé la ministre, tout en relevant que durant ces arrêts de la scolarité, "ceux qui ont les moyens ont recours aux cours payants dont les tarifs en période de grève connaissent une hausse importante et ceux qui n’en n'ont pas accumulent les retards", a-t-elle déploré. Les arrêts de travail des enseignants "mettent en outre le secteur de l'éducation hors normes sur le plan international, en terme de nombre de semaines d’enseignement et privent les apprenants de compétences nécessaires à la poursuite de leur cursus scolaire", a insisté Mme Benghebrit, qui a lancé un appel à un "sursaut de conscience et de mobilisation positivé pour assurer la régularité de la scolarité pour pouvoir améliorer le positionnement de l’Ecole algérienne dans les classements internationaux."