L’Etablissement National de la Navigation Aé¬rienne, ENNA, relevant du ministère du transport, a lancé un appel d’offre national et international pour acquérir des équipements de balisage nocturne pour onze (11) aires de pose d’hélicoptères et de débarquement des naufragés au niveau des hôpitaux. Les nouveaux hôpitaux sont tous équipés pour recevoir des hélicoptères, et cette information suppose que 11 hôpitaux seront dotés d’aire de pose d’hélicoptères.