MINISTERE DU COMMERCE : Rezig reçoit une délégation du FMI

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, samedi à Alger en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par le chef de la division Moyen-Orient Asie Centrale, M. Jean François Dauphin, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette rencontre qui intervient dans le cadre des missions périodiques des experts du FMI en Algérie a été "une occasion pour les deux parties pour passer en revue les relations de coopération entre l'Algérie et les institutions financières internationales du secteur du commerce", précise la même source. M. Rezig a présenté, à cette occasion, les grandes lignes de son secteur dans le cadre du Plan d'action du gouvernement adopté récemment par l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation. Le ministre a mis en exergue également l'orientation économique de la nouvelle Algérie à travers "l'ouverture sur tous les partenaires et les institutions internationales en vue de bâtir une économie forte et diversifiée au-delà de la rente pétrolière", relevant "l'amélioration du climat des affaires, notamment après la suppression par le gouvernement de la règle 51/49 exception faite pour certains secteurs stratégiques, qui étaient un véritable obstacle devant l'investissement étranger", ajoute la même source. M. Rezig a réaffirmé que "les portes du ministère demeurent ouvertes devant toutes les propositions ou initiatives à même de servir l'économie nationale".