MINISTERE DU COMMERCE : Pas de lait subventionné pour les cafétérias

Le ministère de l’Agriculture et celui de Commerce émettront prochainement une directive interdisant la distribution du lait subventionné aux cafétérias, a rapporté, hier, le site Algérie-Focus. Ces commerces sont accusés d’avoir passé des deals avec les distributeurs pour capter la plus grande part de ce produit provoquant des pénuries répétitives. Les cafétérias ne pourront plus s’approvisionner en lait subventionné. Cette interdiction va se matérialiser dans les jours prochains à travers une directive qui sera adressée par le ministère de l’Agriculture et celui du commerce. Cette décision serait le fruit de plusieurs enquêtes menées par les services du ministère de l’Agriculture pour identifier les raisons des pénuries répétitives.