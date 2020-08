MINISTERE DU COMMERCE : Le paiement électronique à partir du 31 décembre prochain

Le Ministère du Commerce a exigé la disponibilité des moyens de paiement électronique au niveau de tous les commerces en Algérie, et ce à partir du 31 décembre prochain. Le Ministère du Commerce a publié, en effet, une note qui stipule que tous les commerces devront obligatoirement disposer des moyens de paiement électronique, et ce à partir du 31 décembre prochain. Ainsi, les commerçants sont appelés à mettre des moyens de paiement électronique à la disposition des clients pour régler l’addition de leurs achats par voie numérique sans, forcément, avoir recours aux billets et aux pièces d’argent. Les clients pourront donc régler leurs achats en utilisant leurs cartes bancaires, leurs cartes Eddahabia CCP, ou le nouveau service lancé par Algérie Poste, « Barid Pay ». Dans le cadre de cette nouvelle mesure du Ministère du Commerce, les commerçants sont invités à se rapprocher au niveau des services compétents relevant d’Algérie Poste ou des banques, pour passer leurs commandes d’équipements et de moyens de paiement à distance pour les besoins de leurs locaux commerciaux, à savoir le terminal de paiement électronique « TPE » ou le service du QR code. La même note a souligné que les commerçants disposaient d’un délai, s’étalant jusqu’au 31 décembre 2020, pour se soumettre à cette nouvelle mesure, rajoutant que ceux qui rencontrent des difficultés à se procurer les équipements nécessaires, pourront présenter leurs accusés de réception lors des opérations de contrôles assurées par des agents qualifiés juridiquement.