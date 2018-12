MINISTERE DU COMMERCE : L’usine de jus en poudre ‘’Amila’’ fermée

L’usine de production de jus en poudre « Amila », sise à Boufarik, dans la wilaya de Blida, a été fermée, a annoncé, hier, le ministre du Commerce, Saîd Djellab, en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’El-Oued. Le ministre du Commerce a également fait savoir qu’une instruction a été donnée aux directions et inspections locales de son département pour retirer du marché les lots de produits déjà en vente. Pour rappel, les résultats d’analyses effectuées par le laboratoire central de la police scientifique de Châteauneuf, à Alger, ont conclu à l’existence d’un composé organique dénommé ‘’Pyrazole’’, qui a des effets pharmacologiques sur les humains et est classé parmi les ‘’alcaloïdes”. L’alerte aurait été donnée par les éléments de la sûreté de la daïra de Rekassa, dans la wilaya d’El-Bayadh. Des citoyens qui avaient remarqué que des enfants inhalent (sniffent) la poudre contenue dans les sachets ‘’Amila’’ aux alentours des écoles, des CEM et des lycées, auraient attiré l’attention des services de police.