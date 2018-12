MINISTERE DES MOUDJAHIDINE : Nés entre 1955 et 1965, 26 faux moudjahidine débusqués

Selon plusieurs sources médiatiques, un nouveau scandale secoue le ministère des moudjahidine, où une fois de plus, une affaire de faux « moudjahidines » révèle des pratiques douteuses permettant à des personnes de jouir d’avantages réservés aux personnes qui ont combattu durant la guerre de libération. Le scandale révèle l’identité de 26 personnes qui ont indûment profité d’avantages réservés aux personnes qui ont fait la guerre de libération, alors qu’ils sont nés entre 1955 et 1965, selon un journal électronique qui explique le procédé classique de falsification de papiers d’identité et des attestations d’affiliation à l’ex-ALN. Cette affaire a exposé 12 cadres impliqués dans une affaire de corruption, informe la source, qui précise que ce dossier a été révélé par l’ex-SG du ministère des moudjahidine lors de l’établissement de l’inventaire des dossiers de retraite de ces catégories. Ces cadres sont poursuivis pour entre autres : « falsification de documents administratifs », « faux et usage de faux » et « extorsion de fonds ».