MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : Ouverture d’écoles coraniques virtuelles

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé, à Alger, l'ouverture d’écoles coraniques d'été virtuelles dans les 48 wilayas et d’un camp coranique électronique au niveau d'Oran, comme phase pilote. Le ministre a précisé que l'ouverture des écoles coraniques virtuelles d'été aujourd'hui à travers les 48 wilayas s'inscrit dans le cadre de la poursuite des différentes activités et programmes arrêtés par le ministère pour l'encadrement de l'enseignement coranique, en dépit de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), qui a imposé l'adoption des plateformes virtuelles et les réseaux sociaux. Des enseignants spécialisés ont été chargés de l'encadrement de ces écoles qui dispenseront des cours virtuels de récitation et de psalmodie aux élèves inscrits, a ajouté le ministre faisant savoir que l'enseignement coranique compte en Algérie entre 900.000 et un million d’apprenants". Par ailleurs, le ministre a annoncé le lancement de la 2e session de récitation du Coran "Maqraa" regroupant quelque 10.000 élèves qui apprennent les règles de la lecture, de récitation et de psalmodie sous l’encadrement de 110 professeurs, et ce, suite à la réussite de l'expérience du mois de Ramadhan dernier. Dans le même cadre, le ministre a fait état du lancement de "la colonie coranique électronique" au niveau d'Oran, comme phase pilote, avant sa généralisation au niveau national avec la participation de 2000 étudiants de différents paliers scolaires.