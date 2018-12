MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : Les salaires des imams ne seront pas revalorisés

Les salaires des imams ne seront pas revalorisés compte tenu de la situation financière actuelle du pays, a affirmé ce lundi le ministre des Affaires religieuses et Wakfs, Mohamed Aissa, en visite de travail et d’inspection à Oran. Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite Mohamed Aissa a fait savoir que le statut du secteur des affaires religieuses ne fait l’objet d’aucun programme de révision. Il a rajouté que la question de la revalorisation salariale “ne peut être débattue en ce moment, car la situation ne le permet pas”. “Le ministère est prêt à débattre de tous les problèmes socioprofessionnels de l’imam et à écouter leurs représentants”, a souligné Mohamed Aissa, ajoutant ‘’chaque problème soulevé, son département ministériel tente de le résoudre pour assurer la stabilité de l’imam, de la mosquée et de la société”.