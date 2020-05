MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : Belmehdi évoque à nouveau la fermeture des mosquées

En effet, et lors d’une séance consacrée aux questions orales des députés à l’assemblée populaire nationale APN, le ministre des Affaires religieuses à répondu a quelques questions de certaines députés sur la non réouverture des mosquées malgré les décisions annoncé par le premier ministre Abdelaziz Djerrad de relancer certaines activités commerciales, Youcef Belmehdi a précisé : » le gouvernement a autorisé la reprise de certaines activités commerciales pour permettre à des commerçants impactés par le confinement et qui vivent exclusivement de leurs activités de nourrir leurs familles « . En outre, belmehdi a précisé que les mosquées n’ont pas fermé leurs portes et que des imams sont actifs sur les réseaux sociaux et préparaient actuellement le lancement des cours religieux à distance; mettant en place un programme alternatif concernant la tradition des compétitions religieuses; qui se tiennent chaque année durant le mois sacré de Ramadan, il a par ailleurs révélé qu’il est optimiste quant à l’issue de cette crise. “Tant que nous restons engagés dans le respect des mesures de prévention, nous nous approchons de la solution”, ajoute-il, insistant à la fin sur l’importance de respecter les règles du confinement sanitaire pour endiguer la pandémie.