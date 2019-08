MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES : Un Libanais soutire 100 milliards de centimes aux travailleurs

En effet, l’affaire a éclaté quand les adhérents ont insisté pour connaitre l’état d’avancement des logements auxquels ils ont souscrit et qui n’ont jamais vu le jour. La même source ajoute que la pression des souscripteurs a poussé la coopérative qui a tenté de camoufler cette affaire depuis son début en 2012, à rompre le silence et à annoncer la fuite du promoteur immobilier avec tout l’argent destiné à construire les logements. Les adhérents ont déjà versé 500 millions de centimes de dinars chacun, pour des logements censés coûter 1 milliard 600 millions l’unité. La coopérative a reçu l’argent et l’a transféré sur le compte du promoteur libanais. Des années après, les souscripteurs se sont rendu compte que le projet n’a pas avancé. Ils ont fait pression sur les responsables qui à leur tour ont tenté de contacter le promoteur, mais en vain. Reste à savoir comment le Libanais a pu transférer autant d’argent à l’étranger. Les souscripteurs ont entamé une procédure judiciaire contre les responsables de la coopérative. Ils ont eu gain de cause. Le tribunal de Bir Mourad Rais a ordonné le remboursement de la tranche qu’ils ont versé ainsi que le payement de 100 millions de centimes à chaque souscripteur comme dédommagement. Les responsables de la coopérative n’ont pas encore mis la décision de la justice en application et n’ont entrepris aucune procédure contre le promoteur libanais.