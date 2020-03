MINISTERE DE LA SANTE : Un site web dédié à la lutte contre le Coronavirus

Intervenant, lundi, en conférence de presse, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH) Djamel Fourar, a dressé un état des lieux sur l’épidémie du Coronavirus. Fourar a, d’abord affirmé, qu’aucun cas nouveau n’a été enregistré, dimanche et lundi, en dehors des cas 20 recensés officiellement, rappelant que le virus a été introduit par des personnes étrangères affectées, sans en présenter de symptômes à leur entrée en Algérie. Ainsi, 13 malades ont été localisés à Blida, deux à Alger, toutes en relation avec un membre de la famille venu de France, deux à Mascara et les trois autres touchant un ressortissant italien et deux espagnols, a précisé le responsable du MSPRH. Surtout, Djamel Fourar a fait annonce du lancement d’un site web dédié à la prévention du Covid19, un numéro vert et un forum inter actif ainsi que des conseils divers pour lutter efficacement contre le virus.