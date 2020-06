MINISTERE DE LA SANTE : Enregistrement de plus d'un million d'accouchements

Durant l'année 2019 le nombre d'accouchement en Algérie a atteint plus d'un million (1.035.023), selon un bilan fourni vendredi par le ministère de la Santé et de la Population. Le nombre accouchements dans les Etablissements hospitaliers publics (EPH) a été de l'ordre de 879.017, soit 85% alors que 156.006 des parturientes (15%) ont été accouchées dans les Etablissements hospitaliers privés. Le ministère de la santé et de la population précise que le nombre d'accouchements naturels a été de 731. 412 soit 70,67% et 303.551 césariennes, soit 29,32%. Les Etablissements hospitaliers publics ont enregistré 879. 017 accouchements (85%) dont 676.507 accouchements naturels (76,96%) et 202.510 césariennes (23,03%). Les Etablissements hospitaliers privés ont accueilli 156.006 parturientes (15%) dont 54.965 accouchements naturels (35,23%) et 101.041 césariennes (64,76%). A rappeler qu'en 2018, le nombre d'accouchements en milieu médical dans les deux secteurs a été de l'ordre de 976.834.