MINISTERE DE LA SANTE : Des retenues sur salaire pour les médecins grévistes

Cette instruction, dont nous détenons une copie, datant du 21 janvier dernier, appelle ainsi à la prise des “dispositions réglementaires qui s’imposent et, ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à savoir notamment la ponction sur rémunérations au prorata des journées non travaillées”. La ponction sur salaire sera également appliquée aux paramédicaux qui, « malgré la révolution progressive de leurs doléances et les engagements pris ont décidé de reconduire leur grève », selon la note du Secrétaire général du ministère de la Santé. “Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour examiner et apporter des solutions concrètes aux doléances des résidents en sciences médicales ponctuées par trois rencontres avec monsieur le ministre et l’installation d’une commission intersectorielle, la première du genre, les résidents en sciences médicales continuent d’observer des grèves”, lit-on sur cette instruction. Pour le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra), la mesure est illégale. « On ne peut effectuer des ponctions sur salaires que si la grève est illégale et ce n’est pas au ministre de décider si notre grève est légale ou non mais à la justice », a réagi le Dr Taileb, membre du bureau national du Camra. Il est à signaler que c’est le Secrétaire général du ministère de la Santé qui signé la note adressée aux directeurs de la Santé et de la population des wilayas et les directeurs des établissements hospitaliers afin qu’ils effectuent les ponctions sur les salaires des médecins, pharmaciens et dentistes résidents, en grève depuis près de trois mois.