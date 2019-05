MINISTERE DE LA SANTE : Des mesures urgentes pour palier la pénurie de médicaments

Le Directeur général de la Pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Djaoued Bourkaib, a annoncé, ce jeudi à Alger, que "des mesures urgentes" ont été prises pour palier la pénurie de médicaments, notamment ceux destinés aux maladies chroniques. "Suite à plusieurs rencontres avec les différents partenaires, industriels, pharmaciens, importateurs et distributeurs, le Ministère a pris des mesures urgentes pour palier la pénurie des médicaments, notamment ceux destinés aux malades chroniques, a précisé M. Bourkaib, lors d'une conférence de presse animée avec les membres de la commission des cellules de veille pour la gestion des médicaments. Parmi ces mesures, le représentant du Ministère a cité le recours à l'importation complémentaire de ces médicaments, qu'il a qualifiés de "vitaux", en cas de non respect des engagements par les producteurs. Un délai de 03 mois est accordé aux producteurs pour assurer la disponibilité de ces médicaments vitaux, et s'ils ne parviennent pas à le faire, le ministère aura recours à un programme d'importation complémentaire et prendra des mesures coercitives à l'encontre des défaillants, a-t-il fait savoir. Il a fait état également de la consolidation du contrôle, en coordination avec le ministère du Commerce, de toute la chaine nationale de production de médicaments ainsi que des transactions commerciales y afférentes, évoquant des agissements qu'il a qualifiés "d'illégaux", sans donner plus de précisions.