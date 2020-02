MINISTERE DE LA SANTE : Aucun cas de Coronavirus suspect en Algérie

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a assuré jeudi qu'aucun cas suspect ou confirmé du nouveau coronavirus n'a été constaté en Algérie. "A ce jour, il n'y a aucun cas suspect ou confirmé en Algérie" de cette pneumonie virale apparue dans la ville de Whuan dans la province chinoise de Hubei en fin décembre", a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que les ressortissants algériens, mauritaniens et libyens rapatriés de cette ville épicentre de l'épidémie, "sont mis en quarantaine au sein d'un hôtel". Le suivi de ces personnes, assuré par une équipe médicale, "renseigne sur une absence totale de symptômes liés à cette maladie", a ajouté le ministère, précisant que l'ensemble des rapatriés ainsi que le personnel de cabine de l'avion qui les a transportés, "bénéficient des mesures de mise en quarantaine de 14 jours, à l'exception du Directeur général d'Air Algérie et des quatre pilotes en raison de l'absence totale de contact avec les rapatriés durant le vol". Le coronavirus a fait 565 morts et 28.333 cas confirmés en Chine. Vingt sept (27) pays ont notifié des cas confirmés. Deux personnes sont mortes atteintes du virus aux Philippines et à Honk-Kong.